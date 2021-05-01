Відома українська співачка Оля Полякова показала, як провела час з Ектором Хіменесом-Браво з "МастерШеф"
Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою і часто миготить на екрані. Красуня цього разу вирішила зайти в гості до Ектора Хіменеса-Браво з "МастерШеф".
Зірка опублікувала в Тікток відео, як провела час із зоряним красенем. На смішному ролику Ектор підійшов до Олі, після чого красуня почала спокусливо говорити, а потім пішла далі, стискаючи свою гордість руками.
"Оу. Здоров. У мене тут ранкова зарядочка. Такий залік на деревах не росте", - сказала Оля у відео.
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"Робите зарядку вранці?",- запитала Оля під відео.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Го найскандальніше відео, яке є на Ютубі", "Люблю тебе, буває", "ахаха", "Ухухуху".
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