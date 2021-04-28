Артистці не вдалося нічого приховати

Відома українська співачка Оля Полякова прийняла в гості популярну телеведучу Катю Осадчу

Зірки зустрілися в Туреччині, куди обидві приїхали відпочивати, передає Politeka.net. Катя Осадча поєднала відпочинок з корисною справою - вона прийшла в гості до Полякової й зняла все, чим займається співачка і її діти.

Зокрема ведуча програми "Світське життя" поспілкувалася з матір'ю Ольги, Світланою, та її двома доньками, Машею та Алісою.

На відео старшу дочку артистки можна помітити, коли вона грає на гітарі, а молодшу - за ліпленням з глини.

Також були зняті кадри в номері і на пляжі.

У пості на Інстаграм-сторінці передачі написали наступне:

"Дівчатка рулять😉 "Світське життя" відвідало співачку Олю Полякову на канікулах з родиною! Наш репортаж з турецького узбережжя - вже цієї суботи о 23.20!".

У кадрі красиві Оля і Катя позували на тлі басейну.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ннн-ето ви 👑", " одні і ті ж , одне і теж ! Давно Полякову не бачили😂", " красуні 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 24 квітня Катя Осадча і Оля Полякова записали відео в купальниках. Красуні помірялися формами, прикривши очі за стильними темними окулярами.

"Боже, де б ми ще, дорога моя, з тобою зустрілися?", - з посмішкою поцікавилася Полякова.

Варто зазначити, що Катя Осадча стала все частіше з'являтися в об'ємних нарядах, що викликало чутки в мережі Instagram про швидке поповнення в родині.

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