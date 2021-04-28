Популярна співачка Наташа Могилевська у новому образі поділилася рецептом святкової паски

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, якій приписують бурхливий роман з Київським бізнесменом Олегом Рижовим, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно зірка опублікувала в сторіс кумедні кадри, на яких показала, як готується до зйомок, а тепер, як і обіцяла, поділилася рецептом "правильної" пасочки для тих, хто стежить за фігурою.

У своєму мікроблозі Наташа опублікувала милі фото з паскою в руках, на яких позує на галявині. Перед камерою артистка з'явилася в стильному образі – на ній чорна спідниця-олівець з вирізом і строката чорна блузка в білий горошок цікавого фасону. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона кокетливо демонструє свою святкову випічку.

У підписі до публікації Могилевська поділилася рецептом паски. "Обіцяний рецепт корисної, паски, сирної паски. Святкуйте і худніть, мої красиві! Приготування паски краще робити напередодні свята, тому що їй потрібно постояти в холодильнику добу, ну або як мінімум, ніч. Мої улюблені, чекаю ваші кулінарні творіння. Готуйте, виставляйте в сторіс з активною відміткою - буду репостити. Всіх з наступаючим святом!",- написала зірка і додала покрокову інструкцію з приготування.

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