Українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко) представила черговий знімок із серії, де вона пародіює зірок

Відома артистка у своєму Instagram видалила всі старі фото, а зараз активно публікує нові, на яких пародіює зірок, передає Politeka.net. Так, Alyona Alyona вже опублікувала знімки в стилі Насті Каменських, Наді Дорофєєвої, Ріанни, Кім Кардашьян та інших знаменитостей.

На новому ж фото Олена вирішила скопіювати українського інтерв'юера Дмитра Гордона, який заробив велику популярність в мережі.

У кадрі обидва постали в синіх майках і жовтих шортах, а на руках були рукавички.

"Коли всі грають в одну гру, але хтось один придумує свої правила - я чую шум.

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Мене особисто дратує, коли хтось мухлює, викручується як блазень, маніпулює, спотворює факти й грає нечесно.

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Як часто ви стикаєтеся зі спотворенням інформації?", - написала Савраненко

За годину публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"КАЙФ!!!!", "О, викривленню інформації не вчать в школі, а більшість так майстерно володіє цією технікою, от би так Природничі науки знали," я пишу барак ви пишіть - ...", "Це просто агонь))) про всяк випадок всім заховати кадики😂 😂 😂", "абажаю😂❤️", "це шедеврально!!!🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Хаххахахах)))) це раунд)))😍 😂", "ти моя героїня", "татухи на тілі не твоя фішка ...", "👍👍👍👍👍👍👍Круті!!!!!!!👍 👍 👍 👍 👍 👍 ", "Це топовий косплей", - написали користувачі мережі.

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