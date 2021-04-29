Починаюча співачка та модель Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, здивувала атмосферним кадром

Як передає Politeka.net, 19-річна дівчина опублікувала свіже фото в "сторіз" у себе в Instagram, на якому постала поруч із красенем-конем. Як відомо, внучка Ротару з самого дитинства захоплюється кінним спортом і багато разів займала призові місця. Свою першу бронзову медаль на змаганнях з конкуру Соня завоювала в 12 років.

Тоді Софія Михайлівна подарувала їй коня на прізвисько Набат.

"Це був раптовий подарунок, ні до чого не приурочений сюрприз, так просто бабуся подарувала", - розповідала Соня. До речі, тренування у тоді ще школярки проходили два рази на тиждень, на вихідних.

Незважаючи на те, що дівчина вже давно не живе в Україні - спочатку вчилася в Лондоні, а закінчивши там два класи старшої школи, переїхала в Нью-Йорк, де продовжила гризти граніт науки у всесвітньо відомій школі дизайну «Парсонс» - досі захоплюється кіньми.

Внучка Ротару частенько ділиться з шанувальниками кадрами кінних прогулянок. Цього разу дівчина постала поруч з білим конем, обіймаючи того за морду. Модель блиснула стрункою фігурою в обтягуючій кофтині й штанях чорного кольору. Ковбойський капелюшок надав її образу пікантності.

"Чарівні спогади з моїм🦄🤍", - підписала вона кадр, додавши "сердечко", що говорить про її любов до тварини.

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