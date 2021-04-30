Хто не ризикує той не п'є шампанське

Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, розговорилася перед камерою

Як передає Politeka.net, 34-річна співачка опублікувала серію свіжих "сторіз" у себе в Instagram, поділившись "шматочком" своїх материнських буднів.

Як відомо, Анастасія народила сина Луку в кінці березня. Вона ретельно приховувала те, що при надії. Навіть, беручи участь у шоу "Маска" на останніх термінах вагітності, намагалася триматися з усіма нарівні, щоб ніхто нічого не запідозрив. Чоловік при цьому супроводжував її на кожен ефір. І тільки через місяць після таємних пологів Приходько наважилася познайомити публіку з малюком.

Крім Луки у Анастасії є ще 11-річна дочка й шестирічний син.

Багатодітній мамі, що віддає зараз всю себе новонародженому малюку, нечасто вдається відпочити. Але якщо з'являється вільна хвилинка Приходько її не втрачає.

Так, у своїх "сторіз" дівчина постала у ванній кімнаті, вона сиділа на підлозі. Співачка пояснила, чому дивно поводиться:

"Охороняю периметр, поки цар спить", - йдеться в підписі.

"Я сиджу у ванній, а поруч спальня... і слухаю через "няню". Треба, щоб була тотальна тиша. Не заходжу в кімнату, щоб не розбудити. І дітей наверх не пускаю", - повідомила Анастасія.

У підсумку, якщо вже Лука заснув, співачка вирішила побалувати себе ванною з пінкою, блиснувши стрункими ніжками.

"Ну що? Ризик наше все, зважилася я таки на ванну! Сподіваюся 🤞 полежу😂, - прокоментувала вона, - А наступного разу ризикну з пелюстками троянд, свічки розставлю і релаксну з келихом шампанського. А поки й в пінці добре".

Нагадаємо, Приходько, яка представляла на" Євробаченні " Росію, заговорила про поїздку від України: "я намагалася...".

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