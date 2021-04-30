Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, розговорилася перед камерою
Як передає Politeka.net, 34-річна співачка опублікувала серію свіжих "сторіз" у себе в Instagram, поділившись "шматочком" своїх материнських буднів.
Як відомо, Анастасія народила сина Луку в кінці березня. Вона ретельно приховувала те, що при надії. Навіть, беручи участь у шоу "Маска" на останніх термінах вагітності, намагалася триматися з усіма нарівні, щоб ніхто нічого не запідозрив. Чоловік при цьому супроводжував її на кожен ефір. І тільки через місяць після таємних пологів Приходько наважилася познайомити публіку з малюком.
Крім Луки у Анастасії є ще 11-річна дочка й шестирічний син.
Багатодітній мамі, що віддає зараз всю себе новонародженому малюку, нечасто вдається відпочити. Але якщо з'являється вільна хвилинка Приходько її не втрачає.
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Так, у своїх "сторіз" дівчина постала у ванній кімнаті, вона сиділа на підлозі. Співачка пояснила, чому дивно поводиться:
"Охороняю периметр, поки цар спить", - йдеться в підписі.
"Я сиджу у ванній, а поруч спальня... і слухаю через "няню". Треба, щоб була тотальна тиша. Не заходжу в кімнату, щоб не розбудити. І дітей наверх не пускаю", - повідомила Анастасія.
У підсумку, якщо вже Лука заснув, співачка вирішила побалувати себе ванною з пінкою, блиснувши стрункими ніжками.
"Ну що? Ризик наше все, зважилася я таки на ванну! Сподіваюся 🤞 полежу😂, - прокоментувала вона, - А наступного разу ризикну з пелюстками троянд, свічки розставлю і релаксну з келихом шампанського. А поки й в пінці добре".
Нагадаємо, Приходько, яка представляла на" Євробаченні " Росію, заговорила про поїздку від України: "я намагалася...".
Також Politeka писала, що Приходько після "Маски" і "таємних" пологів зворушила українок кадрами з малюком.