Співачка Оля Полякова, яка вирушила відпочивати за кордон вже втретє за цей рік, довела українців до білого калення

Новий рік, а також свій день народження 37-річна зірка відзначала на Мальдівах. Через кілька місяців красуня засвітилася в Єгипті, "дегустуючи" готель "Rixos", який щойно відкрився. А зараз знаходиться на фешенебельному курорті в Туреччині разом з дочками та мамою.

Як відпочивається співачці вирішила перевірити Катерина Осадча разом зі знімальною командою "Світського життя".

На офіційній сторінці програми в Instagram з'явився свіжий пост якраз про це, передає Politeka.net.

Дівчата розташувалися біля басейну на м'яких диванчиках. Перед ними стояв накритий стіл із закусками й фруктами. Релаксуючі Осадча та Полякова обдарували глядачів легкими посмішками.

Не всі користувачі оцінили "прекрасне життя" зіркових красунь. Деякі пригадали Поляковій, як вона скаржилася на брак грошей через карантин і скасування концертів.

"Ахах, це ця, плакала, що на карантині грошей немає... 😂"

"Набридли до неможливості!!! Це та, що плакала, що грошей немає, безсовісна😡. Звичайні люди кінці з кінцями ледве зводять!👎💩"

"А отельчик то 50+ "кусков" за тиждень відпочинку коштує 😂"

"Знудило..."

"Дайте людям спокійно відпочивати"

Нагадаємо, Осадча показала, чим займається сімейство Полякових на відпочинку. Так, поки старша дочка співачки Маша грає на гітарі, молодша Аліса ліпить з глини. Також, дівчата регулярно виходять на пляж та балують себе екзотичними стравами в місцевих ресторанах.

Нагадаємо, Полякова змусила Данилка стогнати від задоволення, Каменських теж у справі