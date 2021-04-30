Екс-фаворит "Холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак змусив публіку понервувати новим постом

Як передає Politeka.net, 28-річний радіоведучий, який ще зовсім недавно боровся за серце "Холостячки", але програв своєму другові Олександру Еллерту, опублікував цікавий фотоколаж у себе в Instagram.

"Хочемо якусь роздрукувати і на стіну повісити! Допоможіть вибрати! Голосуємо відповідним смайлом!⬇️",- йдеться в підписі.

На кадрах Андрій показав свою "нову стару" дівчину Аліну Смирнову (теж до речі брюнетка, як і Мішина), з якою він зараз щасливий.

Як відомо, після проекту Рибак зійшовся зі своєю колишньою любов'ю Аліною, з якою зустрічався до шоу. Хлопець зізнавався, що спочатку йшов на "Холостячку" заради піару. Смирновій же він пообіцяв покинути проект під час перших ефірів. Але несподівано для себе закохався в головну героїню Мішину та дійшов майже до кінця. Після вильоту, остаточно розібравшись у почуттях до обох, екс-фаворит "Холостячки" знову зійшовся з Аліною. Дівчина пробачила йому його "пригоди".

Користувачі кинулися допомагати Андрію та Аліні вибирати фото, коментуючи пост:

"1, такі щасливі на ній"

"Колаж робіть)"

"Першу в чорно-білому кольорі, там весь сенс!"

"Ви удвох щиро посміхаєтеся 🔥"

"Яка гарна пара!!!❤️"

"Може, відразу всі три?)"

"Ой ні, 2🔥🔥❤️ теж пушка"

Раніше ми розповідали, Рибак збентежив публіку, показавши в "сторіз", що Смирнова витворяла з його ногою. Дівчина в небесному мікротопіку й джинсах сиділа на дивані, а в руках тримала босу ногу бойфренда, на якій "грала", ніби на гітарі. При цьому Аліна мотиляла головою і видавала мукаючі звуки.

"Що ти граєш?", - ледве зміг запитати крізь сміх Рибак.

"Рок якийсь", - з посмішкою відповіла Аліна.

Нагадаємо, що півфіналіст "Холостячки" Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

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