Екс-фаворит "Холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак змусив публіку понервувати новим постом
Як передає Politeka.net, 28-річний радіоведучий, який ще зовсім недавно боровся за серце "Холостячки", але програв своєму другові Олександру Еллерту, опублікував цікавий фотоколаж у себе в Instagram.
"Хочемо якусь роздрукувати і на стіну повісити! Допоможіть вибрати! Голосуємо відповідним смайлом!⬇️",- йдеться в підписі.
На кадрах Андрій показав свою "нову стару" дівчину Аліну Смирнову (теж до речі брюнетка, як і Мішина), з якою він зараз щасливий.
Як відомо, після проекту Рибак зійшовся зі своєю колишньою любов'ю Аліною, з якою зустрічався до шоу. Хлопець зізнавався, що спочатку йшов на "Холостячку" заради піару. Смирновій же він пообіцяв покинути проект під час перших ефірів. Але несподівано для себе закохався в головну героїню Мішину та дійшов майже до кінця. Після вильоту, остаточно розібравшись у почуттях до обох, екс-фаворит "Холостячки" знову зійшовся з Аліною. Дівчина пробачила йому його "пригоди".
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Користувачі кинулися допомагати Андрію та Аліні вибирати фото, коментуючи пост:
"1, такі щасливі на ній"
"Колаж робіть)"
"Першу в чорно-білому кольорі, там весь сенс!"
"Ви удвох щиро посміхаєтеся 🔥"
"Яка гарна пара!!!❤️"
"Може, відразу всі три?)"
"Ой ні, 2🔥🔥❤️ теж пушка"
Раніше ми розповідали, Рибак збентежив публіку, показавши в "сторіз", що Смирнова витворяла з його ногою. Дівчина в небесному мікротопіку й джинсах сиділа на дивані, а в руках тримала босу ногу бойфренда, на якій "грала", ніби на гітарі. При цьому Аліна мотиляла головою і видавала мукаючі звуки.
"Що ти граєш?", - ледве зміг запитати крізь сміх Рибак.
"Рок якийсь", - з посмішкою відповіла Аліна.
Нагадаємо, що півфіналіст "Холостячки" Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".
Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" Рибак розкрив пікантні подробиці закулісся шоу.
Також Politeka писала, що вибух прогримів у машині півфіналіста" Холостячки "Рибака:" їду і тут ззаду…"