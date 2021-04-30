У Мережу просочилося цікаве фото ще зовсім юної Алли Пугачової

Як передає Politeka.net, показати, як 72-річна Примадонна виглядала до слави, ризикнув продюсер "Ласкавого мая" Андрій Разін. Відповідне фото він опублікував у своєму мікроблозі в Instagram.

"Всі запитують, а як ми виглядали з Аллою Пугачовою в сімнадцять років. Отак. А потім...", - підписав кадри Разін.

На першому колажі продюсер показав чорно-білі знімки молодих себе і Пугачової. У останньої була коротка стрижка. І хоч в погляді вже відчувався властивий їй "вогник", але рисами обличчя - ще ні натяку на звичну Примадонну.

На другому колажі Разін продемонстрував, що стало з ними "потім".

"Люди, які поставили на вуха весь СРСР", - підписав він кадр.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Попереду таке цікаве творче життя 👏 👏 👏 Андрію Олександровичу, хотіли б змінити щось озирнувшись назад?" - "Ні 😢" - "а чому такий сумний смайлик?)) Для мене і моєї подруги ви в ті золоті роки Ласкавого мая були найчарівніший"

"Ви легенди нашої естради і країни 👍 👏 🔥"

"Ви змінили життя людей, наповнили його почуттями і яскравими фарбами!"

Відзначимо, в сімнадцятирічному віці, в 1966 році, на тоді ще невідому Пугачову, але яка вже почала кар'єру співачки, вийшов композитор Володимир Шаїнський. Він запропонував їй записати кілька його пісень: "Як би мені закохатися", "Не сперечайся зі мною", "Дрозди". Незабаром "Як би мені закохатися" і «Не сперечайся зі мною» стали переможцями в конкурсі "Пісня місяця", що проводився на Всесоюзному радіо.

А через рік майбутня Примадонна вперше виступила на телебаченні.

Нагадаємо, 72-річна Алла Пугачова помолодшала в компанії відомих колег:"гримуча суміш".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна влаштувала " концерт "зірковому батькові:"Ти мій кумир".

Також Politeka писала, що сусіди скоїлися на Аллу Пугачову і Галкіна, деталі конфлікту: "Чого ти і нам продукти не носиш?».