Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) вбралася медсестрою і полікувала знаменитого російського співака Філіпа Кіркорова

Як пише Politeka.net, скандальна артистка спантеличила шанувальників новим постом на своїй сторінці в Іnstagram. У публікації співачка вирішила поділитися сюрпризом, який підкорить глядачів через новий кліп. MARUV і Кіркоров разом знялися в кліпі KOMILFO, який світ побачить вже завтра, 30 Квітня.

"Ось такий сюрпрайз вас чекає 30.04🔥 Кіркоров & MARUV - KOMILFO

Як вам такий поворот подій?",- підписала артистка фото, на якому вставляє Кіркорову в рот пігулку.

Раніше артисти ділилися міні-трейлером, щоб підігріти інтерес публіки ще більше. Швидше за все місцем дії стане лікарня. Кіркоров в кліпі буде пацієнтом в інвалідному візку, а MARUV-лікуючим лікарем або медсестрою і постійно буде притримувати його.

На фото Кіркоров в чорно-білому костюмі в смужку з жовтим акцентом у вигляді брюк і капелюха. А MARUV у відвертому костюмі медсестри і зеленій перуці.

У Мережі вже встигли бурхливо відреагувати на ці кадри.

"А потім з Бабкіною, Лещенко і...".

"Я сподіваюся там є 25-ий кадр, де ви змінюєтеся костюмами? ".

" З нетерпінням чекаємо наступний Фіт з Леонтьєвим в латексі )".

" Аня, дуже люблю вашу творчість!💋 Але особисто для мене даний дует точно не комельфо... Справа не в Вас, а в Фільке".

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