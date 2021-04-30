Публіка з нетерпінням чекає, коли у співачки Насті Каменських і її чоловіка продюсера Потапа з'являться діти

Тема вагітності 33-річної Насті раз у раз спливає в Мережі. Шанувальники пильно стежать за всіма змінами її тіла, поведінки, нарядів.

Як відомо, останній місяць співачка провела в Мексиці без Потапа, куди вирушила разом з мамою і подругами знімати реаліті "Дівчата рулять". Зрештою її чоловік не витримав розлуки і примчав до неї на інший кінець світу. Зустріч була сповнена пристрасті, не обійшлося без докорів і ревнощів. Примирення не змусило себе довго чекати, Настя влаштувала коханому ідеальне побачення. У Мережу просочилися пікантні кадри, включаючи ніжності парочки в ліжку, передає Politeka.net, посилаючись на пост в одній з фанатських груп співачки в Instagram.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто звернув увагу на те, як виглядає Каменських. Зокрема, публіку зацікавив момент з її "вагітністю" і метаморфозами - то різким схудненням, то знову набором ваги.

"Нічого не зрозумію, вона ж була вагітна, були якісь відео з концертів, де вона з пузиком співає! Чому тут пишуть, що немає тоді дітей?? Поясніть будь ласка" - "Просто дуже часто поправляється, а пузико в неї саме по собі завжди є" - "та ні, там не пузико було, а прям реально живіт на 6-7 місяці..."

"Коли у Насті вже буде дитина, скільки ж їй ходити в дівках... Невже Потап не може, не продуктивний:'("

"Все у них добре. Все приходить з часом"

"Ну в ліжку, це взагалі вже! Чекаємо продовження!"

"Не така вона худенька як її показують" - "так а хто говорив що вона худенька?) Вона схильна до повноти, і навіть таку форму для неї підтримувати дуже складно"

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!".