Відома співачка Анастасія Приходько здивувала міркуванням про те, чи хоче брати участь у "Голосі країни"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, розповіла про можливу участь в "Голосі країни". Про це зірка розповіла в своєму акаунті в Іnstagram в розділі Stories.

Зірка відповіла шанувальникам, чи хоче взяти участь в "Голосі країни". Підписники написали, що було б цікаво побачити її тренером

"Да. Можна було б. А чому ні? У мене давно не було скандалів на шоу", - сказала Приходько, сміючись і відкушуючи шматочок печива.

На нових Stories Анастасія відображена у себе вдома, вона п'є чай зі смаколиками в тиші. За її словами, такий стан здатні зрозуміти тільки мами, у яких багато дітей. Перед камерою втомлена мама з'явилася в домашній чорній майці, її волосся зібране в хвостик на потилиці, а на обличчі немає макіяжу.

Варто відзначити, що зірка довго не розголошувала стать і ім'я третього малюка, а тепер підтвердила слова Олі Полякової про те, що це хлопчик. Його назвали Лука.



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