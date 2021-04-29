Солістка відомої української групи The Hardkiss і півфіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, здивувала зовнішністю

Артистка виглядає дуже свіжо, попри завантажений графік, пише Politeka.net. У Саніної є кілька простих секретів привабливості для початку потрібно пити побільше води і відмовитися від алкоголю.

Крім того, зірка рекомендує висипатися і правильно харчуватися.

В результаті в будь-якому образі зірка виглядає чудово. А нещодавно Юлія здивувала зовнішністю з великими очима. Зірка переборщила зі збільшенням і стала просто невпізнанною. Вся справа в фільтрі, який вона застосувала під час запису смішного відео в Тік-Ток (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

За дві години публікація зібрала понад 100 лайків і багато коментарів.

"Забавно", "сама недооцінена пісня", " 😱 О, боже! Твої очі 👀 і брови!Я закохався 🎶! У вас глибокий се**уальний голос, як меццо-сопрано або альта!) Тіна - сопрано 😁", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Юлія Саніна народилася 11 жовтня 1990 року в Києві в родині музикантів. З дитинства вона виступала на сцені.

Разом з чоловіком, Валерієм Бебко, Юлія співала в поп-дуеті Val & Sanina, а пізніше вони сформували іншу групу "The Hardkiss", додавши в музику важкого звучання.

За час роботи, колектив зумів завоювати багато нагород, а також полюбитися глядачам на Батьківщині і за кордоном.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss перервала мовчання після витівки Кароль: "Я дуже вдячна тіні, але...".

Як повідомляла Politeka, Саніна з "The Hardkiss" розповіла про прийняття важкого рішення для групи: "Можете собі уявити...".

Також Politeka писала, що Саніна з " The Hardkiss "одягнулася в латекс, давши привід заговорити про себе:"бомбезний образ".