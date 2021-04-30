Знаменита українська актриса кіно і театру Ольга Сумська показала свою "нову" квартиру

У зірки дуже насичений графік, передає Politeka.net. Ольга регулярно з'являється в різних шоу і передачах, а також задіяна в театрі й кіно.

По дому зірка не встигає робити все, що потрібно від господині, саме тому артистка користується послугами клінінгової служби.

В одних з останніх сторіс зірка розповіла - в Чистий четвер збирається приступити до приготування пасок на Великдень. А з прибиранням зірці допомагають найняті співробітники.

Зірка показала, як жінки прибирають, засвітивши мармурову підлогу і білосніжні меблі з посудом в своєму "гніздечку".

Також артистка похвалилася своєю ванною з білосніжною раковиною, навіть чоловік Ольги, Віталій Борисюк, оцінив результати роботи помічниць.

"Віталічек, ти задоволений?", - поцікавилася турботлива дружина і отримала ствердну відповідь.

Також артистка показала свою чисту ванну.

Публікація в сторіс не зібрала багато лайків і коментарів, адже там немає такої можливості.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про покупку нової квартири в Києві у 2016 році, тому її можна назвати відносно новою.

Тоді артистка розповіла, що давно мріяла про будуар та ін.

До слова, Ольга приховувала, що придбала нове житло. Подругу випадково "здала" кума, Влада Литовченко. На день народження Ользі, на честь 50-річчя, Влада подарувала гроші на ремонт у новій квартирі.

"Ми вирішили трошки розширити квадратні метри, адже нам вже затісно", - у підсумку поділилася Сумська в передачі "Світське життя".

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