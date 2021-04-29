Українцям зовсім скоро розсекретять ім'я нової "Холостячки" після Ксенії Мішиної

Як повідомляє Politeka.net, "Холостячка" - українське реаліті-шоу, що з'явилося в жовтні 2020 року на українському телеканалі"СТБ". Шоу є спін-оффом чоловічої версії "Холостяк" і дуже сподобалося телеглядачам. В офіційному акаунті в Іnstagram телеканалу СТБ заговорили про нову завидну наречену, оппублікувавши коротке відео з обраницею.

Після грандіозного успіху першого сезону романтичного реаліті" Холостячка " глядачі намагаються вгадати дівчину по відео.

Хто стане новою холостячкою? Питання, яке не дає спокою багатьом українцям і шанувальникам проекту. Вже в цей четвер, 29 квітня, телеканал СТБ оголосить ім'я головної героїні другого сезону.

Після грандіозного фіналу багато успішних жінок виявили бажання прийти на проект "Холостячка". Про це розповіла директор студії StarLightProduction Анна Калина.

Варто відзначити, що українці в соцмережах активно пропонують, кого хотіли б бачити головною холостячкою країни на екранах, а яка героїня не надихне і шоу дивитися через це не будуть:



"Тільки не Леся".

"Ні, Нікітюк Ні, вона занадто гуморити буде на проекті, насилу уявляю її серйозну ".

"Може Тіна. Вона попрощалася з "Голосом", тому в полне можливо"

"Все вже вирішено))) ось в четвер і дізнаємося! Дуже сподіваюся, що не Тіна!!!".

"Я б хотіла, щоб це була Леся Іванівна Нікітюк😅 🥰 🤞 🏻".

"Якщо буде Леся Нікітюк, то я і дивитися не буду 😤".

"Тільки не Тіна, її і так дуже багато, скрізь, всі дірки нею затикають. Співачка вона дійсно чудова, Ну як ведуча-ніякушная! А її скрізь і всюди пхають - то ведучою , то суддею, ще й хайп тінадан, та інше. Не зрозуміло за що? Як і Потап скрізь останнім часом,.. хіба у нас немає нормальних талановитих ведучих? А співаки Тіна, ПТП-нехай займаються тим, що у них виходить-співають!"

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