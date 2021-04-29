Українцям зовсім скоро розсекретять ім'я нової "Холостячки" після Ксенії Мішиної
Як повідомляє Politeka.net, "Холостячка" - українське реаліті-шоу, що з'явилося в жовтні 2020 року на українському телеканалі"СТБ". Шоу є спін-оффом чоловічої версії "Холостяк" і дуже сподобалося телеглядачам. В офіційному акаунті в Іnstagram телеканалу СТБ заговорили про нову завидну наречену, оппублікувавши коротке відео з обраницею.
Після грандіозного успіху першого сезону романтичного реаліті" Холостячка " глядачі намагаються вгадати дівчину по відео.
Хто стане новою холостячкою? Питання, яке не дає спокою багатьом українцям і шанувальникам проекту. Вже в цей четвер, 29 квітня, телеканал СТБ оголосить ім'я головної героїні другого сезону.
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Після грандіозного фіналу багато успішних жінок виявили бажання прийти на проект "Холостячка". Про це розповіла директор студії StarLightProduction Анна Калина.
Варто відзначити, що українці в соцмережах активно пропонують, кого хотіли б бачити головною холостячкою країни на екранах, а яка героїня не надихне і шоу дивитися через це не будуть:
"Тільки не Леся".
"Ні, Нікітюк Ні, вона занадто гуморити буде на проекті, насилу уявляю її серйозну ".
"Може Тіна. Вона попрощалася з "Голосом", тому в полне можливо"
"Все вже вирішено))) ось в четвер і дізнаємося! Дуже сподіваюся, що не Тіна!!!".
"Я б хотіла, щоб це була Леся Іванівна Нікітюк😅 🥰 🤞 🏻".
"Якщо буде Леся Нікітюк, то я і дивитися не буду 😤".
"Тільки не Тіна, її і так дуже багато, скрізь, всі дірки нею затикають. Співачка вона дійсно чудова, Ну як ведуча-ніякушная! А її скрізь і всюди пхають - то ведучою , то суддею, ще й хайп тінадан, та інше. Не зрозуміло за що? Як і Потап скрізь останнім часом,.. хіба у нас немає нормальних талановитих ведучих? А співаки Тіна, ПТП-нехай займаються тим, що у них виходить-співають!"
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