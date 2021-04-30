Мама артиста Дана Балана, Людмила, відома в Молдові співачка й ведуча, подала хороший приклад іншим

У свої 63 жінка намагається вести активний спосіб життя. Саме про це мама екс-тренера "Голосу країни" заговорила у своєму новому пості в Instagram, показавши дивовижний відпочинок в райському куточку планети, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Після covid важко бути активним, але коли ти думаєш, що життя може обірватися раптово, тобі хочеться спробувати щось цікаве... Я випробувала кітсерфінг, вндсерфінг, їзду на конях... І все це поліпшило не тільки мій емоційний стан, але також і фізичний. Неважливо, скільки вам років і де ви живете, ніколи не пізно пізнати нове", - поділилася Людмила.

На кадрах мама Дана сміливо ставала на дошку, гарцювала в міні-сукні на красені-коні, та навіть заходила верхи у воду, а також танцювала в рожевому бікіні на пляжі.

У коментарях блондинку засипали компліментами:

"Яка ж ви запальничка🔥, красуня, дивлюся на вас і настрій на цілий день піднімається, всіх Вам благ дорога 🌹 💐"; "Кожній людині можна дати стільки років скільки сама дасть. Ви чудові. Роки зупинилися на Вас.❤️"; "Супер жінка! 👏❤️"; "Дуже спортивна леді 🌊"; "👏розумниця, живе повним життям"; "Невичерпне джерело позитивної енергії".

Раніше ми розповідали, шанувальники Дана Балана та співачки Тіни Кароль, з якою йому приписують роман, частенько фантазують в Мережі на тему "об'єднання" цих двох зірок. Зокрема, на одній з фан-сторінок опублікували "фотошопний" колаж, на якому ніби зібралася вся рідня обох артистів, включаючи і їх мам.

Нагадаємо, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: "Сильно вдарив...".

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