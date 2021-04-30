Найскандальніша з учасниць "Холостяка", яка бореться за серце Михайла Заливако, Юлія Зайка разом з іншими учасницями розповіла про минуле

Перед тим, як в ефір вийде черговий випуск 11-го сезону «Холостяка», на сторінці Ютуб з'явився невеликий анонс. Цього разу телеведучий Григорій Решетняк прийшов до решти дівчат, щоб вони трохи зблизилися в емоційному плані. Тому завданням цієї бесіди було зробити всіх більш відкритими.

Для діалогу було обрано питання, що стосується минулого дівчат. Як з'ясувалося в ході бесіди, у кожної з них було своє проблемне минуле і те, чого б вони хотіли уникнути. Проблеми з батьками, з грошима, з житлом і своєю кар'єрою – у кожної з них було що сказати. Наприклад, Юлія "зайка", розповіла про розлучення батьків, про те, як їй важко згадувати часи бідності. Батька вона втратила рано, але вважає, що такі проблеми роблять її сильнішою.

Друга учасниця Розалі, якій пророкують перемогу на проекті, заявила після свій Бельченко, що їй захотілося її «просто притиснути і обійняти», адже вона знає, що це таке. Вона сама переїжджала до Харкова, коли у неї не було грошей, а батьки залишалися на окупованій території під обстрілами. І вона знає, як важко іноді буває у всіх сенсах.

Користувачі відреагували по-своєму:

"Поділіться , як за таких фінансових обставин їздити в Дубай, Туреччину та ін.?; Так витягнуто за вуха.... Та ж історія, що у Розалі відбувалася з Сашею, але тільки її ніхто не слухав....; Що це за готель, хто знає?; Юльчик, лапочка...))); Чого смороду в очечах ?; я думала що тільки у мене неблагополучна сім'я і дитинство; Зайка пустушка, як не крути...».

Також раніше одна з найбільш пам'ятних учасниць нового сезону проекту Юлія "Зайка" вирішила відповісти на найпопулярніші питання фанатів. Оскільки дівчина отримала популярність завдяки своїй ексцентричній поведінці, уникати злих коментарів Юлія також не стала.

"Ти звичайно найдивніша учасниця, як ти взагалі вижила в цьому житті?» - запитують хейтеры. Юлія не стала злитися:"ви навіть не уявляєте, наскільки прикольна у мене життя завдяки цьому".

"Що ти відчувала, коли Міша тебе проводжав?",- запитали найважливіше шанувальники. Приховувати емоції дівчина не стала: "важко було повірити, що він хоче мене відпустити. Не усвідомлювала, що відбувається».

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і..."

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