Український виконавець і тренер шоу "Голос країни" Олег Винник завоював величезну популярність серед українців

Артист радує шанувальників своєю творчістю, не розповідаючи про особисте життя, передає Politeka.net. На думку Винника, співак не повинен виставляти свою "брудну білизну", адже його завдання - дарувати позитивні емоції своїми композиціями. З останнім артист справляється на ура саме тому його так люблять.

А де велика популярність, там і багато наслідувачів, крім того, люди самі можуть знайти риси Олега Винника в будь-якій, хоч трохи схожій, людині. Так, в Україні знайшли "двійника" знаменитого українського виконавця. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах зображений чоловік, що стоїть біля паркану. У незнайомця була зачіска в стилі Олега Винника. Чоловік курив, а також помахував ногою, з якої зняв кросівок.

"Олег Винник вже не той", - написали автори поста.

За день публікація зібрала майже 7000 переглядів і багато жартівливих коментарів.

"Який цікавий балетний верстат обраний. 😮 ", "Що тільки ковід не робить з людьми. І навіть з артистами 😂😂", "А в Одесі все не ті 😂особливо в сезон 😂", "Короною перехворів😢😮😮", "Олеже, чому тобі не спиться 😂", "Заборона на концерти, що з людиною робить😮", "Зачарована нога", "Як безпалівно провітрити ноги: я великий акробат😂", - написали користувачі мережі.

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