Співачка Алла Пугачова вразила зовнішністю з темними губами

72-річна артистка починала свій творчий шлях у п'ять років, саме тоді вона вперше вийшла на сцену у великому збірному концерті, пише Politeka.net. Минуло багато років, Алла Борисівна отримала безліч нагород, а також завоювала велику любов публіки, яка не згасає з роками.

Досі в соцмережах створюють групи, присвячені зірці, а її фан-база продовжує зростати.

Цього разу в одному з акаунтів з'явилося фото, на якому артистка позувала в компанії молодої людини. До слова, на фото не потрапив чоловік співачки, Максим Галкін.

Примадонна позувала в темній сорочці, її пальці прикрашали об'ємні кільця. Артистка, ймовірно, була без перуки - її волосся завилося, створюючи легкий безлад на голові. Макіяж зірки був зроблений з акцентом на пухкі яскраві губи.

"Пощастило вчора цій симпатичній молодій людині💫 💯. Зайшов в "Маріо", а там @alla_orfey з друзями 👑. Дозволила сфоткатися з нею♥️. "Я тут хитра, як лисиця🦊", - сказала Алла, глянувши на фото🥰", - написали автори поста.

Публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів:

"Ця людина - великий її шанувальник🌹 👌", " а з якою добротою, любов'ю, ніжністю він дивиться😘 Алла , ми дійсно Вас любимо, поважаємо. І Ваша велика родина чудова❤️ Здоров'я всім і благополуччя🌞", " ніби Алла з 1991 😏", " Господи з 3 років її люблю. Немає жодного фото з цією великою жінкою.😭😭😭".

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