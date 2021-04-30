Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи" в новій фотосесії не стала скромничати

Модель позбулася комплексів вже давно, а після того, як привела фігуру в порчдок і налагодила свій режим - і зовсім перестала соромитися своїх образів. Тому Тетяна з легкістю йде на експерименти і співпрацює з фотографами.

Цього разу струнка модель в чорній білизні з сіточкою підкорила вечірнім образом. Знявши з себе верхній одяг, Тетяна залишилася тільки в трендовій білизні. Завдяки вдалій позі, Брик змогла показати вигини з правильного ракурсу. Таким чином знімок не був надмірно відвертим і тільки підігрів інтерес до дівчини.

Позуючи напівбоком, Брик не стала дивитися в камеру, вона дивилася вперед, частково приховуючи фігуру під скинутою кофтою з плеча.

"Good night 🖤», - лаконічно написала модель.

«Ідеал фігури 😍; Красуня 🔥🔥; Вауууу 😍🔥🖤; Перша😍😍; Красуня😍; Це моя улюблена модель 💞😌» Бомба🔥», - одразу відреагували користувачі мережі.

Варто відзначити, що однією з найактуальніших тем, обговорюваних на сторінці в соціальній мережі Instagram моделі вважається питання схуднення. Не так давно дівчина розповідала, як вона сама займалася приведенням своїх форм в порядок, скидала зайве і підтягувала те, «що повинно бути підтягнутим».

За словами Тані, раніше через часті дієти і жорсткі обмеження Тетяна страждала від розладу харчової поведінки. Тепер вона дуже обережна з цим і максимально ретельно стежить за собою. На фото з нової фотосесії в ліжку Таня показала розкішну фігуру без зайвого одягу.

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