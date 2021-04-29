Тренер " Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узелкова, поділилася ідеями ідеальних весняних сніданків

Не секрет, що справжню популярність всеукраїнського масштабу Марина отримала завдяки участі в шоу «Зважені та щасливі». Тренером проекту тоді був її чоловік В'ячеслав, який завершив кар'єру боксера через проблеми зі здоров'ям. Сама Марина стала тренером шоу через деякий час.

Після розлучення свою діяльність спортсменка не кинула і навіть в Instagram, на своїй сторінці, намагається ділитися тільки важливими повідомленнями і корисними порадами для фанатів. Цього разу зірка позувала на сонячному фото з відпустки в синьому купальнику з прозорими вставками, а в підписі розповіла про вдалі ідеї весняних сніданків.

"✅Омлет із зеленню

Зелень використовується найрізноманітніша, чим різноманітніше, тим краще. У мене тут по пучку кропу, петрушки, кінзи, зеленої цибулі і можна додати тархун для цікавої нотки.

Нам буде потрібно:

зелень - по пучку кропу, петрушки, кінзи, зеленої цибулі і тархуна

часник (зелений або звичайний) — за бажанням і смаком

яйця-6 шт.

сіль - за смаком

масло-для смаження

мацоні — йогурт або кисле молоко) - для подачі

Рецепт приготування:

Зелень дрібно порубати, зібрати в глибоку миску, додати яйця, все змішати і посолити за смаком.

Вилити на сковороду яєчну суміш і накрити кришкою. Подається такий омлет з мацоні, йогуртом або кислим молоком, в якості соусу. У соус можна додати роздавлений часник, якщо ви не поклали його в омлет разом із зеленню.

✅Сирники з зеленню

Всі ми знаємо, що сирники бувають не тільки солодкі. Продовжуючи тему зелені, нижче ще один рецепт.

Нам знадобиться:

400г сиру

1 ст. ложка борошна

1 яйце

1 пучок кінзи

сіль за смаком.

Для соусу:

100г сметани (20%)

пучок шпинату

пучок черемші

2 ст. ложки оливкової олії

1 ст. ложка лимона

сіль за смаком.

Рецепт приготування:

В першу чергу зайнятися потрібно саме смачним соусом. У блендері для цього подрібніть черемшу зі шпинатом, а після приправте сіллю, лимонним соком, додайте сметану і масло. Суміш інтенсивно розмішуйте до однорідності. Для самих сирників змішайте сир з яйцем, борошном, дрібно нарізаними листям кінзи і сіллю. Утворені сирники викладайте на сковороду для смаження. Подавати можна, присипавши рубаними волоськими горіхами.

✅Овочеве рагу

Вам знадобиться:

1 кабачок, 1 цибулина, 1 морква, 3 помідори, 1 зелений перець, 4 картоплини, 2 зубчики часнику, 50 г рослинного масла. Сіль і чорний мелений перець.

Рецепт приготування:

Зажарку з цибулі і моркви, перетертих на середній тертці, смажити потрібно окремо. Картоплю чистити і різати великими кубиками, потім додати до моркви і цибулі. Після додати перець (порізаний смужками) і кабачки. Всі разом тушкувати приблизно 15 хвилин. Останніми додати часточки помідорів і роздавлений часник. І знову протушкувати на сковороді 15 хвилин» - написала Марина.

"Дуже, красуня яка, хочу все; купальник🔥; спасибі за рецепти)🙌, омлет із зеленню обожнюю 😍, а ось до сирників із зеленню не додумалася😂!!!! ; Обожнюю різні омлети на сніданок👌 у Вас як завжди дуже корисна і актуальна інформація. Ви шикарна жінка 😍; красива і жіночна😍; яка красуня❤️; шикарна🔥ви у нас найкраща, сама неймовірно-красива ⚘», - відповідають в мережі.

Нагадаємо, Марина відома українцям не тільки завдяки шлюбу з відомим боксером. Красуня активно розвиває зараз свій блог, даючи поради, як знайти ідеальну фігуру. Боржемська зараз поїхала відпочивати на курорт, взявши з собою дітей.

Також Марина вирішила показати на своєму прикладі, як виглядає ідеальна фігура. Красуня здалася в міні-купальнику, позуючи на тлі басейну, а образ доповнила стильними окулярами.

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