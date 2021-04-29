Українська співачка Оля Полякова розійшлася не на жарт на шоу "Маска"

Відома артистка не на жарт розлютилася, та так, що дісталося її колезі Андрію Данилку (Вєрка Сердючка), пише Politeka.net. Відповідні кадри були оприлюднені в Instagram-групі. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Варто зазначити, що Оля Полякова і Андрій Данилко знімалися разом на шоу "Маска". Завдяки цікавому формату, програма завоювала велику популярність в Україні. Зірковими детективами шоу, крім зазначених співаків, стали Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO.

Перший сезон проекту закінчено, і глядачам вже повідомили про зйомку нових випусків, але в мережі досі обговорюється все, що відбувалося в старих ефірах.

Так, на відео в офіційній групі програми показали один з яскравих моментів, коли Полякова, розсердившись, зламала олівець і кинула його об стіл, а осколки розлетілися. Одна з частин олівця відлетіла і вдарилася об обличчя Данилка.

"Питання для уважних глядачів шоу МАСКА.

Що сказав Андрій Данилко, коли Оля Полякова розламала навпіл олівець?",- написали автори поста.

За п'ять годин пост зібрав понад 5000 переглядів і багато коментарів.

"Оля з Циклопчиком розмовляла, і тоді вона олівець зламала, Данилко сказав: "Ще й мені перепало", Остапчук в той же час вимовив: "пішла по стопах одного з президентів"😀 😊", "Данилко: і мені перепало. ОСТАПЧУК: пішла по стопах одного з президентів", - написали користувачі Мережі.

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