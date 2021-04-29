Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі у розстебнутій блузці пройшлася на вулиці під час зйомки

За багато років своєї роботи, модель звикла змінювати стиль і образи якомога частіше, щоб завжди бути в центрі уваги. Заради слави і привабливості Беллуччі нерідко хвалилася достоїнствами в вельми провокативних нарядах, що не приховують її фігуру.

Одне з таких архівних фото привернуло увагу фанатів. На кадрі модель прогулювалася на вулиці, причому вона розстебнула верхні гудзики на чорній сорочці, випинаючи бюст. Однак, зробила це Моніка лише частково. Бежева спідниця завершила» діловий " ансамбль її лука, а світле пальто, яке вона також не застібала, додало більш розкутого вигляду.

До слова, до таких фото Моніка звикла швидше за все. Ще під час молодості модель часто рекламувала купальники і постійно хвалилася пишною фігурою, адже секрет її успіху був у тому, що вона відмовлялася від дієт.

Відзначимо, в своєму Instagram красуня публікує фото, на яких хвалиться ідеальною фігурою. Цей раз не став винятком. Моніка опублікувала знімок для обкладинки одного з журналів, який вийде в травні цього року.

Актриса постала в боді з мереживом. Виріз одягу був дуже сміливим, що надавало кадру особливого "палючого" шарму.

"Це ідеально"," Прекрасна Моніка"," ідеальна"," це кухня моєї мрії 😍 вийшло феєрично"," мені б таку дружину"," ця локшина вабить", " блін, дівчинка - ти виглядаєш гаряче! 🤩 ", "Як завжди красиво 😍", " так, благословить Бог тебе і твою прекрасну сім'ю, ти ікона 🥺❤️🥰 🤗", "дивовижна жінка❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки:"Ух, яка...".

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