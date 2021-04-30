Відомий український ведучий шоу" Холостяк " і " Холостячка", Григорій Решетник, похвалився одним зі своїх талантів
Телеведучий відправився з дружиною Христиною і трьома синами на відпочинок. Новим кадром з сонячних Мальдів Решетник поділився на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Ведучий "Холостяка" показав фото своєї-красуні дружини.
«А ви знали, що я ще й фотограф? Я завжди говорив: талановита людина-талановита у всьому", - написав він.
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Відзначимо, струнка фігура жінки, яка народила трьох дітей викликала просто захват.
"Мама 3 діток-захоплення», «така фігура😍 після трьох пологів🔥", "та й модель прекрасна», «Модель просто шик", " і ця красуня народила стільки дітей!!!!яка прекрасна!!!здоров'я вам і вашим діткам», «красуня з чудовою фігурою», «Супер дівчинка, я в захваті», «я в шоці, матуся трьох, просто вогонь, напевно відьма😂 😂 😂 😂 😂.Відмінне фото", - захоплюються жінкою.
Також відреагували фоловери Решетника на його хвастощі.
"А скромний який, сам себе не похвалиш ніхто і не похвалить», «це тому Григорій, що у Вас своя супер-модель, а то хто його знає, які фотки вийшли б", " ви як завжди про себе коханого - дуже скромно😂 😂 😂. А талановитий ви, тому що дружина у вас красива», - пишуть в коментарях.
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