Відомий український ведучий шоу" Холостяк " і " Холостячка", Григорій Решетник, похвалився одним зі своїх талантів

Телеведучий відправився з дружиною Христиною і трьома синами на відпочинок. Новим кадром з сонячних Мальдів Решетник поділився на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Ведучий "Холостяка" показав фото своєї-красуні дружини.

«А ви знали, що я ще й фотограф? Я завжди говорив: талановита людина-талановита у всьому", - написав він.

Відзначимо, струнка фігура жінки, яка народила трьох дітей викликала просто захват.

"Мама 3 діток-захоплення», «така фігура😍 після трьох пологів🔥", "та й модель прекрасна», «Модель просто шик", " і ця красуня народила стільки дітей!!!!яка прекрасна!!!здоров'я вам і вашим діткам», «красуня з чудовою фігурою», «Супер дівчинка, я в захваті», «я в шоці, матуся трьох, просто вогонь, напевно відьма😂 😂 😂 😂 😂.Відмінне фото", - захоплюються жінкою.

Також відреагували фоловери Решетника на його хвастощі.

"А скромний який, сам себе не похвалиш ніхто і не похвалить», «це тому Григорій, що у Вас своя супер-модель, а то хто його знає, які фотки вийшли б", " ви як завжди про себе коханого - дуже скромно😂 😂 😂. А талановитий ви, тому що дружина у вас красива», - пишуть в коментарях.

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