Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, спробував зробити оголошення
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес став популярним завдяки ще одному з перших сезонів "Фабрики зірок". Співак деякий час після успіху виступав, а потім закинув музику на кілька років. Повернувся на сцену Дантес кілька років тому, в 2019 році, коли випустив пісню і кліп "тобі вже 30". Зараз красень активно веде соціальні мережі, де часто смішить фанатів.
Цей раз не став винятком, адже Володимир опублікував короткий ролик, в якому хотів зробити оголошення. Дантес був у футболці і в кучерявим волоссям, звернувшись до фанатів:
"Всім привіт. Хлопці, я тут по справу, новина номер один. Коротший...",- сказав красунчик.
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Фанати подивилися ролик більше 15 тисяч разів і написали коментарі:
"Обожнюю гумор Дантеса", "все чітко і по справі", "Ну, блін, зрозуміло", "Ну ось, я тепер не засну"," Вову Дантеса на "Танці з Зірками", "а ти вмієш заінтригувати", "найбезглуздіший пост, який збере масу вражень і емоцій", "коли в черговий раз запитують, хто більше заробляє".
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