Півфіналіст шоу "Холостячка", ведучий заходів Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, засвітився на відео з загадковою незнайомкою

Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі зупинила свій вибір на коміку Олександрі Еллерті, передає Politeka.net. Після завершення проекту півфіналіст Андрій Рибак став заново будувати стосунки зі своєю дівчиною Аліною.

Зараз Андрій Рибак займається розвитком своєї кар'єри, ведучи власні блоги в мережі. Так, Instagram ведучого зібрав вже понад 200 тисяч підписників, а Ютуб-канал - понад 80 тисяч.

Півфіналіст "Холостячки" часто записує для свого Інстаграму жартівливі відео. Так, цього разу він опублікував кадри того, як незнайома дівчина натягує на палець напальчник. Після цього здивований Рибак став протягувати до камери 500 гривень.

"Тепер ви знаєте, що дарувати мені на день народження!😆 Купили б собі таке?",- написав автор.

За шість годин публікація зібрала понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Пояснювальну бригаду🙄 🙄 🙄", " нічого неясно", "Тю, це звичайний напальчник", "цікаво, що подумали інші на рахунок цього предмета 😂", " Андрюха знайшов свій розмір😂 😂 😂", "нехай ця презервативна нечисть піде", " шо за маячня?", "Нічого не ясно", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, реаліті-шоу "Холостячка" йшло з 23 жовтня 2020 - по 18 грудня 2020.

Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

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