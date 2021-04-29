Популярна співачка Наталія Могилевська сколихнула мережу, показавши свої гарячі танці з Владом Ямою

Наталія Могилевська, яка стала фіналісткою першого в Україні сезону «Танців з зірками» в парі з Владом Ямою, а також перемогла в проекті в 2017 році разом з Ігорем Кузьменком, розпалила гарячі дискусії в мережі, торкнувшись пікантної теми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

"Танець це спорт або $екс? Танець-це вертикальне вираження горизонтальних бажань. Я часто чую суперечки про те, що таке танець? Одні кажуть, що це $екс, тому що потрібна близькість партнера, пристрасть і без неї ніяк. Інші кажуть-це спорт, в кортом дуже високі навантаження, важлива відточеність рухів і цей вид спорту нічим не відрізняється від художньої гімнастики або легкої атлетики. Так що ж ви думаєте, танець-це порт або$?",- звернулася зірка до своїх фоловерів.

В коментарях почалися дискусії. Не обійшлося звичайно ж і без компліментів Могилевської.

» Це спортивний$«, "танець - пристрасний спорт", "Ну ваш танець мокра дівчинка танцює я переглянула стопятсот раз 👏не могла відірвати від Вас очей❤️танець це звільнення внутрішньої енергії«," легендарна пара номер 8! Ваша румба з Владом це вже точно не спорт», «ніжки у Наташі🔥 🔥 🔥», «Наталя, ти красуня», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадавши, Втомлена Могилевська звернулася до українців з благанням про допомогу: "не знаю, як ви справляєтеся...".

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