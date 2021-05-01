Старша дочка співачки Олі Полякової Маша поділилася своєю юнацькою романтикою

16-річна дівчина активно веде свій Instagram-блог, виставляючи фото з життя і ділячись особистими переживаннями. На неї підписані вже понад 170 тисяч осіб. Час від часу Маша дивує публіку епатуючими кадрами.

Так, дочка Полякової опублікувала в" сторіз " фото своєї прогулянки, передає Politeka.net. Дівчина вибрала досить-таки сміливий образ, з'явившись на кадрах у всьому чорному: розкльошеній міні-спідниці, шкіряній косусі, капелюшку з великими полями, гольфах і черевиках.

Маша позувала на тротуарі, демонструючи своє вбрання з різних ракурсів. А "вишенькою на торті" виявився її поцілунок з хлопцем. Дівчина прикрила їхні обличчя в цей момент мобільним телефоном.

Раніше дочка Полякової розповідала в програмі "Зірковий шлях" про свого бойфренда на ім'я Андрій і про те, як проходило його знайомство з її батьками. З Андрієм дівчина зустрічається з 2020 року.

За словами Маші, знайомство хлопця з мамою було "офіційним". Вона запросила його додому, а той замість квітів купив в гості фрукти. Оля повчально поговорила з Машиним коханим і пригрозила пальчиком, мовляв, крім поцілунків в щічки нічого більше собі не дозволяв.

Маша, в свою чергу, познайомилася з батьками Андрія раніше, коли той запросив її додому пересидіти дощ.

Раніше ми розповідали, Маша шокувала публіку кадрами з закривавленим обличчям. У дівчини пішла носом кров і замість того, щоб вирішити проблему, вона зняла те, що відбувається. При чому абсолютно не хвилювалася і навіть підспівувала в цей момент, на кадрах було чутно, як грає музика.

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