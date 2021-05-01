Наталія Могилевська, яка двічі займала друге місце і один раз перше в шоу "Танці з зірками", здивувала одкровенням

Як відомо, у 45-річної співачки давня та успішна історія, пов'язана з танцювальним проєктом. Прийшовши на перший сезон "Танців" у 2006 році, партнером Наталії став хореограф Влад Яма. З ним же в парі артистка танцювала і в другому сезоні. Обидва рази пара займала другі місця.

У 2017 році Могилевська здобула заповітну перемогу разом із хореографом Ігорем Кузьменком. Крім цих двох красенів, Наталя також запалювала на паркеті з Євгеном Котом (в результаті нової фішки на проекті, як "обмін партнерами").

У Міжнародний день танців співачка вирішила згадати яскраві моменти, які пережила на танцполі. Зірка опублікувала серію кадрів з особистого архіву, а в підписі заговорила про пристрасть.

"Танець це спорт або $екс? Танець - це вертикальне вираження горизонтальних бажань. Я часто чую суперечки про те, що таке танець? Одні кажуть, що це $екс, тому що потрібна близькість партнера, пристрасть і без неї ніяк. Інші кажуть - це спорт, в якому дуже високі навантаження, важлива відточеність рухів і цей вид спорту нічим не відрізняється від художньої гімнастики або легкої атлетики...",- поділилася своїми думками Наталя.

Примітно, що на її заяву відреагував Влад Яма, зробивши репост у "сторіз". Щасливо одружений хореограф здивувався: "В сенсі???", - відповів він Могилевській на її слова про "$екс".

Звичайні користувачі також з ентузіазмом кинулися коментувати побачене:

"Не кожна гімнастка може стати хорошою танцівницею. Це більше мистецтво, ніж спорт. Хоча навантаження більше, ніж у спортсменів"

"Танець - вираз почуттів, емоцій. Ѕекс - це ѕекс, нічого спільного. 🔥"

"Танець, це магія яка передає емоції, і без любові не буде пристрасті❤️"

"Які ж красиві фотки !!!❤️👏"

"Це пекельна праця❤️"

"Танці це рух, пристрасть і душа"

"8 фото, не можу відірвати очей від ніг😍"

"👏 браво, така красива"

"Ну ви і гарували. Як в гарячому цеху👏"

"Однозначно спорт - без техніки далеко не заїдеш, але і без емоцій танець - не танець😂"

"Ви з Котом, кращий дует!!!"

"Ох вже ці ноги!!!😍"

"Найкрасивіші ноги в Україні"

Нагадаємо, втомлена Могилевська звернулася до українців з благанням про допомогу: "не знаю, як ви справляєтеся...".

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