Зовсім трохи залишилося до фіналу і герою "Холостяк 11" Михайлу Заливако все складніше робити вибір

Попереду дев'ятий ефір і 31-річному харківському бізнесменові знову належить вибирати. На цей раз з п'яти дівчат, що залишилися: Розалі, Джесіка, Даша, Анна, Юлія "Зайка".

На YouTube-каналі проєкту з'явилося нове відео з анонсом наступного випуску, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Судячи з кадрів, "Холостяк" сходить на побачення з Джесікою. Дівчина дев'ять тижнів планувала цю грандіозну зустріч. У якийсь момент вона заявила Михайлу: "Хочеться, щоб був тільки мій..."

Що відповість їй "Холостяк" і чи сподобалося йому побачення, стане відомо вже ввечері в п'ятницю, 30 квітня.

Під час церемонії Заливако кинув інтригуючу фразу, ймовірно, адресовану Джесіці: "Тут і зараз у мене немає для тебе троянди".

Публіка з жаром обговорює кадри, обговорюючи шокуюче рішення Заливако:

"Я нікого не бачу поруч з Мішею. Немає там для нього дівчини" - "та йому взагалі відносини не потрібні, він просто прийшов розважитися. Та й яка поважаюча себе дівчина буде з ним після всіх його показових поцілунків при всіх і з усіма"

"Ору 😂хаха Стб монтують відхід Джесіки - Джесіки, яка фіналістка. Не зрозумів 😅"

"На найближчому тижні вона не піде 100%, СТБ не став би випускати такий спойлер. Але сподіваюся що переможе не вона. Не вважаю Джесіку щирою людиною. Для мене вона - хижачка"

"Це все монтаж. Тому що, вже більша частина бачила скрин, де Джессіка знайомить Михайла зі своїми батьками"

"На жаль піде Юля Зайка, ці інтриги СТБ. Нагадают 10 сезон, Дашу і Дану"

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

Як повідомляла Politeka, Юлія "Зайка" обурилася правилами "Холостяка" і знову розридалася: "я сюди не в шашки прийшла грати!".

Також Politeka писала, що учасниця " Холостяка "з Заливако, показавши своїх конкуренток без макіяжу, повідала про сварки:" починаються пристрасті...".