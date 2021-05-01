Легендарна співачка Софія Ротару сколихнула публіку несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 73-річної зірки в Instagram опублікували цікаве фото, на якому Софія Михайлівна постала в спальні.

Боса Ротару в білій сорочці й кавових брюках позувала на широкому ліжку, підібравши під себе ноги. Зірка здивувала розтяжкою, сівши по-турецьки. При чому виглядала досить розслабленою в цей момент.

"Відмінного і продуктивного тижня🙏", - підписав фото автор поста.

Один з фанатів артистки прокоментував: "Яка вона🤤❤️".

Зовнішність Ротару давно розбурхує уми публіки. Багато хто вважає, що це заслуга пластичних хірургів і професійних косметологів, але все ж без правильного харчування, дієт і фізичних навантажень бути стрункою і красивою неможливо. Зберігати привабливий зовнішній вигляд, як каже сама співачка, їй допомагає правильне харчування.

У Софії Михайлівни немає певної дієти, але є основне правило, якого вона дотримується завжди — не їсти після 18:00. Крім того, вона повністю відмовилася від солодкого, мучного і часто їсть страви без солі.

"Я їм багато свіжих овочів і фруктів, вони є відмінним замінником солодощів. Також, раз на місяць я влаштовую розвантажувальні дні і проводжу собі монодієту", - ділилася артистка.

Раніше ми розповідали, в Мережі показали Ротару в незвичайному образі. Зірка позувала в об'ємному светрі цегляного відтінку, в якому буквально потонула. Окремо здивувала її "кошлата" зачіска з гулькою.

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