Старша дочка співачки Олі Полякової, Махати, показала яскраве фото в новому образі, красуню не впізнати

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка співачки Олі Полякової 16-річна Марія активний користувач Instagram, де часто радує публіку яскравими фото і відео зі свого життя. Нещодавно юна красуня кардинально змінила образ, так що тепер хвалиться змінами іміджу, виставляючи яскраві фото у своєму мікроблозі. Так, цього разу дівчина опублікувала милий кадр з прогулянки, на якому з'явилася в сміливому вбранні.

Як видно, Марія зображена на вулиці, схоже, це в Києві. Вона вийшла на прогулянку в короткій темній спідниці, чорній шкіряній косусі і масивних черевиках з панчохами. Нещодавно дівчина відрізала своє довге пишне волосся, а тепер, судячи по знімку, ще й пофарбувала його у темний колір. Голову дівчина прикрила оригінальним темним капелюхом, а на її обличчі легкий макіяж, вона з викликом дивиться в камеру.

У підписі до публікації Полякова-молодша написала: "Як вам сьогоднішня погода, як вам зачіска?". Звичайно ж користувачі почали активно обговорювати нове фото Маші, правда більшість розкритикували її образ. "Боярський вже не той", "На Halloween, в самий раз", "Красуня", "Зачіска тобі дуже пасує", "Просто жах, куди дивиться Оля", "Не личить колір", "Жах і тільки", "Спідницю коротше треба, а то ніхто не зніме", "вічно відкритий рот, закрий його вже", - пишуть в коментарях до фото Маші.

Нагадаємо, що Полякова, витираючи "сльози", покаялася перед Фреймут, Каменських і Монатіком: "Накликала, Вибачте хлопці!"

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