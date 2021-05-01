Співак Дан Балан зберігає своє особисте життя за сімома печатками, тим самим ще більше інтригуючи публіку

42-річний молдавський красунчик неохоче ділиться подробицями про свої романи, існування колишньої дружини і дитини. Раніше Балан зізнавався, що у нього були серйозні стосунки з трьома жінками.

Зокрема, представники преси в 2004 році заявляли, що Дан одружився на коханій Еллі і незабаром вона нібито народила йому сина Алана. У 2009 році, після розлучення між екс-коханими відносини були досить напруженими, але, артист підтримував зв'язок із сином.

У 2015 році співак заявив в одній програмі, що відносини у нього є, проте більше нічого не розповість.

У 2016 році в програмі "Світське життя" Балан зізнався ведучій Катерині Осадчій, які дівчата йому подобаються: «Головне – магія. Неважливо, брюнетка або блондинка. Головне, щоб була та сама магія між нами».

До речі, Балану приписували роман з Вірою Брежнєвою, а останнім часом - з Тіною Кароль, його екс-колегою по "Голосу країни".

Як би там не було, але шанувальники Дана частенько фантазують на тему його "закоханості" та сім'ї. На одній з фан-сторінок в Instagram, опублікували цікаве фото, на якому Балан притискає до себе кароокого малюка, передає Politeka.net. Автор поста відразу попередив, що це фотошоп:

"♡#фотошоп #дантина #данбалан #тінакароль #фантіна".

Користувачі все одно оцінили кадр: "які ми солодкі 😍 😍 😍"; "Милашка дитина, а Дан Балан крута людина ❤️".

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