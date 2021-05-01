Настя Каменських і Потап познайомилися в далекому 2006 році і з тих пір на розлучалися, спочатку в дуеті, а потім і в шлюбі

Як зізнавалися самі артисти перші роки три в їх творчому тандемі постійно були сварки, група "Потап і Настя" щодня висіла на волосині. Але ось парадокс: чим сильніше вони лаялися, тим більше росла їх популярність, а хіти "заходили" публіці.

Особливо всіх цікавило, чи разом вони як пара.

На той момент Потап був одружений на Ірині Горовій, яка народила йому сина Андрія в 2008 році, тому мало хто міг подумати, що він може зустрічатися з Настею. Але вже в 2013 році з'явилися перші докази, що Настя і Потап — не тільки колеги. Тоді на телебаченні з'явилися кадри, на яких видно, що артисти разом відпочивали на Кубі. Принаймні, в парочці, що засвітилася на кадрах, фанати впізнали огрядного Олексія (справжнє ім'я Потапа) та кучеряву Настю, які ніжно обіймалися і цілувалися. Каменських, втім, тоді заявила, що дійсно відпочивала на Кубі, але сама.

З тих пір чутки не припинялися і в Мережі регулярно говорили про те, що артисти є коханцями. У 2016 році Потап і Горова офіційно заявили про розлучення, зазначивши, що вже два роки як вони не разом. Незабаром Олексій зробив Насті пропозицію.

На опублікованих кадрах на фан-сторінці в Instagram Потап і Каменських постали під час старого виступу, передає Politeka.net. Вони виконували пісню "Если вдруг" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Деякі користувачі подумали, що Насті тут років 19. Хоча насправді, вона трохи старше, так як "Если вдруг" з'явилася тільки в 2011 році.

"Найбільш топова пара на естраді 🔥 🔥 🔥"; "Тут Насті 19 років" - "ні, це 2011-2012, десь 23-24 роки..." - "ну все одно дилда для 23" - "просто величенька"; "Мені майже 70. Я вас обожнюю. Ви краса нереальна. Так само як Тіна і Дан. Вважаю, ви на одному рядку. Я просто вас обожнюю. Успіхів вам. Здоров'я і удачі у всьому"; "Вони вже тоді мутили..."; "Під фанеру (" , - обговорили користувачі.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!".