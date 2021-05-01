Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський розповів, що планує робити далі

Як пише Politeka.net, Сергій переміг на "Голосі країни", перебуваючи в команді Наді Дорофєєвої. Зараз красень активно розвиває соціальні мережі, де ділиться кадрами зі звичайного життя і розповідає про себе.

Цього разу Лазановський опублікував в Instagram фото, де позував без футболки, залишивши тільки джинси. Красунчик був у роздягальні, знімаючи себе на телефон.

"Ну що ж, однодумець знайшовся

Залишилося тільки підлікувати плече. Моя шикарна форма, я вирушаю", - написав красень.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ох, який гарний"," Ого, Сергій"," неймовірно"," успіхів у поліпшенні себе"," наш рідний", " Ну удачі, тримаю за тебе кулаки. Це буде ще однією твоєю перемогою. Не Голос країни, але теж непогано", "Красунчик", "Космос", "не парся, норм і у тебе форма".

Ми писали, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський закликав українців збирати гроші для допомоги малюкові.

Молодий виконавець через соцмережу звернувся до українців із закликом пожертвувати кошти на лікування маленькому Микиті. Хлопець опублікував в сторіс знімок малюка і залишив посилання на сторінку, на де проходить збір коштів.

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