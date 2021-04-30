Співачка Еліна Іващенко, якій приписують роман з Винником, показала сміливе фото в мережі

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Х-Фактора" і учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко, яка нещодавно презентувала чуттєву дуетну пісню з Олегом Винником, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася милим кадром біля дзеркала, на якому позує в цікавому образі.

Як видно, Еліна зняла себе сама, стоячи в тьмяній кімнаті з яскраво підсвіченим дзеркалом. Вона зайняла цікаву позу, витягнувши спину і кокетливо зігнувши ногу. Перед камерою красуня з'явилася в сміливому образі - на ній короткі чорні шортики і яскрава червона кофтинка в обліпку, а свій образ вона доповнила білими кедами. Цей наряд підкреслив струнку фігуру і ідеальні ніжки молодої співачки, яка підкорила самого Олега Винника.

У підписі до публікації Іващенко нічого не написала, залишила лише емодзі у вигляді поцілунку. Користувачі тут же почали обговорювати нове фото красуні, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Яка худенька і красива. Молодець, тримаєш себе у формі і красивому вигляді", "Красуня", "Дуже красива", "Еліна розумничка, нова пісня просто супер!", "Фото вогонь", "Красива", "Красуня", "Ідеальна", - пишуть в коментарях до фото.

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