Ведуча Маша Єфросиніна зважилася на радикальний метод, щоб зберегти квітучий вигляд

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка опублікувала серію цікавих кадрів у "сторіз" в себе в Instagram, на яких показала свій похід в медичний готель-клініку.

Єфросиніна ризикнула випробувати на собі досить дивний метод корекції контурів тіла, як кріосауна (являє собою невелику камеру, схожу на вертикальний солярій. При проведенні сеансу всередину надходить суміш азоту і повітря. Під час сеансу шкірні покриви людини охолоджуються до 0 градусів і знову нагріваються до 36 градусів завдяки посиленню кровообігу).

В естетичній косметології кріотерапія вже довгий час використовується для зменшення жирових відкладень і розгладження контурів тіла. Вважається, що при впливі низьких температур організм відчуває стрес і запускає метаболічні процеси.

"Завжди мене лякав цей агрегат - кріосауна! Сьогодні мій перший раз", - поділилася Маша.

Крім самого факту, що зараз її організму влаштують справжній "струс", ведучу також вразив спеціальний костюм, який при цьому потрібно на себе натягувати.

"Щоб просидіти в ньому (агрегаті, - ред.) всього 90 секунд, видають ось такий "насісяндрик", рукавиці і валянки! Шортики попросили зняти", - посміялася над своїм "прикидом" зірка.

Єфросиніна показала себе в "ящику". Якщо спочатку ведуча посміхалася, то під кінець це, швидше, вже було схоже на "оскал".

"Перші п'ять секунд при -120", - повідомила вона. А ось результати такого радикального методу Маша, на жаль, не показала.

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