Тренер " Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узелкова, показала себе на відпочинку і розповіла про спорт

Як пише Politeka.net, Марина кілька років тому розлучилася з боксером В'ячеславом Узєлковим. Але красуня відома не тільки завдяки шлюбу зі спортсменом, адже і сама займається спортом, а також допомагає українцям тримати себе у формі. Зараз дівчина поїхала з дітьми на курорт і вирішила розповісти, як на відпочинку зберегти форму:

"Як тренуватися у відпустці?

Коли ми їдемо на море, у відпустку, хочеться тільки релаксувати і нічого не робити.

Є така думка?

Навіть 10 днів ліні потім зіграють з вами злий жарт на вагах. Звичайно, не потрібно змушувати себе щодня вставати о 7 ранку і виснажувати тренуваннями, але є варіанти, як тримати себе у формі на відпочинку", - написала Марина під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Марина, ви дуже класна", "обожнюю багато ходити по екскурсіях і люблю плавати", "іноді тренуюся в задоволення, але в основному - це прогулянки і плавання", "як завжди, дуже красива", "багато гуляємо (постійний рух) і звичайно плавання, засмага".

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