Відома співачка Настя Каменських спантеличила фанатів новим образом, де сама на себе не схожа

33-річна Настя поділилася у своєму акаунті в Іnstagram розкішним образом у золотій сукні, але деякі фани не впізнали зірку, передає Politeka.net. Шанувальники пильно стежать за всіма змінами її тіла, поведінки, нарядів.

Таким чином знаменитість рекламує морозиво. На фото Каменських з ідеальною фігурою стоїть з морозивом в руці і пильно дивиться в кадр. Її волосся гладко укладені, а золоте плаття в підлогу надають образу шарму і багатства.

"Багатогранність смаку, яка приваблює з перших нот 😌

Якість, яка підкорює. Стиль і краса у приталеній формі

Спробуйте і ви та поділіться враженнями від нового морозиво «Каштан» 🤎", - підписала фото знаменитість.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто звернув увагу на те, як виглядає Каменських. Зокрема, публіку зацікавив момент, що на фото вона занадто схожа на Анну Седокову.

"О Боже мій".

"Не зовсім вдала реклама морозива у вас вийшла-ви його затьмарили і ніхто особливо його не побачив".

"Образ розкішний 🔥❤️🔥 морозиво простить 😢".

" Фігурка🔥 😍".

"Думала, Седокова".

"🔥шикарна Divina🔥".