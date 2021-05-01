Герой 11 сезону "Холостяка" Михайло Заливако розповів про себе невідомі факти

31-річний харківський наречений-бізнесмен, поки на телеекранах йде нещадна боротьба за його серце між дівчатами, що залишилися, розкриває нові деталі про себе та свої захоплення.

Заливако отримує безліч повідомлень від фанаток шоу. "Холостяк" вирішив одним махом відповісти на кілька найбільш каверзних питань у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, чоловік розповів про унікальну особливість свого організму - дивну реакцію на занадто солону їжу.

- "Так, до того, як я зламав спину, я займався спортивною гімнастикою"

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- "Ні, павуків у мене немає"

- "Я захоплююся психологією, багато читаю"

- "І я реально кашляю, коли їжа пересолена. Нічого з цим вдіяти не можу"

Раніше Заливако зізнавався, що серйозна травма спини, про яку його запитали вище, трапилася, коли йому було 12 років, і стала переломним моментом в його житті. За словами Михайла, раптова біда змусила його задуматися і переглянути свій життєвий шлях.

"У мене в дитинстві був перелом спини... Ну, як у дитинстві, мені було 12 років і, скажімо так, дуже багато було переосмислень... Загалом, він був переломним", - ділився "Холостяк".

Михайло Заливако, холостяк, скрін

Це не єдине потрясіння, що трапилося в житті хлопця. У ранньому дитинстві у нього було серйозне захворювання, від якого вмирають.
"У мене з кров'ю була проблема... Мене лікували постійно. Геморагічний васкуліт - аутоімунне захворювання. Розривалася судина, і кров виходила під шкіру. Переживали, що це може бути на суглобах і внутрішніх органах", - розповідав Михайло.
Він додав, що захворювання з часом просто перестало у нього проявлятися, але, по факту, його так і не вилікували.