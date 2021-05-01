Герой 11 сезону "Холостяка" Михайло Заливако розповів про себе невідомі факти
31-річний харківський наречений-бізнесмен, поки на телеекранах йде нещадна боротьба за його серце між дівчатами, що залишилися, розкриває нові деталі про себе та свої захоплення.
Заливако отримує безліч повідомлень від фанаток шоу. "Холостяк" вирішив одним махом відповісти на кілька найбільш каверзних питань у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Зокрема, чоловік розповів про унікальну особливість свого організму - дивну реакцію на занадто солону їжу.
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- "І я реально кашляю, коли їжа пересолена. Нічого з цим вдіяти не можу"
Раніше Заливако зізнавався, що серйозна травма спини, про яку його запитали вище, трапилася, коли йому було 12 років, і стала переломним моментом в його житті. За словами Михайла, раптова біда змусила його задуматися і переглянути свій життєвий шлях.
"У мене в дитинстві був перелом спини... Ну, як у дитинстві, мені було 12 років і, скажімо так, дуже багато було переосмислень... Загалом, він був переломним", - ділився "Холостяк".
Нагадаємо, що відкинута "Холостяком" Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".
Як повідомляла Politeka, "Холостяка" Заливако порівняли з Максом Михайлюком після курйозного моменту в ефірі:" Міша нервово курить..."
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