Українська телеведуча і дружина зірки "Світ навиворіт" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розповіла про плани, спровокувавши чоловіка

Як пише Politeka.net, Олександра Кучеренко стала переможницею"Міс Україна 2016". Заміж дівчина вийшла за Дмитра Комарова, кілька років тому, в 2019 році. Красуня бере активну участь в соціальному житті країни, а також розвиває свій Instagram, де ділиться особистим.

Цього разу дівчина вийшла на прогулянку в парк, надівши пальто, футболку і джинси. Красуня посміхалася, розпустивши волосся.

"Так там плани на ці вихідні?)

А. відправитися в подорож

Б. Провести всі дні з сім'єю

В. З'їсти 100500 пасочок

Я б об'єднала всі три))) а ви за який варіант?",- написала Олександра Кучеренко.

Дмитро Комаров відразу вибрав свої варіанти: "а, б, в!".

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Непогана ідея, всі три добре, ну і шашлик", "як же красиво в фуксії". Будемо вивчати алфавіт", "така позитивна, супер", " танець на пляжі просто бомбезний, Діма не ревнує?", "До чого ж хороша", "я теж всі три варіанти", "всі три підходять", " яка ж ви красива жінка-весна. Сім'я і паски точно у мене будуть".

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