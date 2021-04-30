Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі заворожує красою у своєму віці

Знаменитість не може не захоплювати адже їй вже скоро 60 років, а вона не слідує моді на пластичні операції, а також "уколів краси", але несе себе з гідністю, передає Politeka.net.

На новому фото в Instagram Беллуччі позувала крупним планом. Пишна укладка, легкий макіяж з акцентом на очі, мила посмішка - перед цією жінкою неможливо встояти.

Красуня була в кольоровій блузі, розстебнувши кілька гудзиків вгорі, що додало образу пікантності.

"Майже вихідні, насолоджуйся 🌹", - написала актриса.

До слова, фото було зроблено в рамках фотосесії для одного з журналів.

За три години публікація зібрала понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"Як ти залишаєшся завжди такою ідеальною? 🥰 ", "Одна з найкрасивіших жінок у світі❤️", "Гарних вихідних 🤗«," Прекрасна ❤❤🌹❤🌹❤🌹🌟🥰😘😘😘», «❤️ мої вихідні почалися сьогодні вранці, тому велике спасибі за раннє бажання. Це радість, що трохи чарівництва і натхнення, прокидаються від вашої посмішки, адже насамперед я прочитав ваші добрі побажання. Дякую. Бажаю вам радісного дня і вихідних теж🌷 ✨", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у Моніки Беллуччі є кілька секретів молодості. Зокрема, зірка очищає і зволожує шкіру, завдяки чому та сяє.

"Я намагаюся пити багато води, щоб не тільки моя шкіра, але і мої очі були яскравими і сяючими", - розповіла артистка.

Моніка одного разу зізналася, що також важливий вигляд її губ, адже вони схильні до сухості, тому вона постійно їх зволожує.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки:"Ух, яка...".

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