Співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, не стримав емоцій, коли побачив себе "старим"
Як передає Politeka.net, під час чергового випуску гумористичної програми "Ліга сміху" 32-річний Дантес став героєм забавної пародії команди "Ветерани Космічних Військ". Відео з'явилося на YouTube-каналі шоу (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Як відомо, Дантес є одним з шести тренерів в новому сезоні "Ліги Сміху" - артисту не звикати над жартами над собою. Але цього разу коміки перевершили самі себе - Володимир буквально ридав від сміху.
Так, на сцені з'явився зарослий бородатий артист, неохайно одягнений і з пакетом в руці - нібито сімдесятирічний Дантес у далекому 2059 році. Діставши з кулька мікрофон, той затягнув веселу пісеньку.
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"Знову катетер на руку повісять, тепер тобі сімдесят. Зморшки приходять, змінюються обличчя, ну, як тут не злиться... Тепер тобі сімдесят", - співається в приспіві.
"Розвага моя - грубіянити всім на базарі. Прикольно, я дід, мене ніхто не вдарить. Раніше відпочивав в Ніцці, а тепер у Пущі-Водиці. Замість віскарика люблю карвалолом убитися...", - а так звучить один із куплетів.
У якийсь момент гуморист попросив справжнього Володимира йому підспівувати: "Боже, від душі!".
Бурхливо відреагував на номер не тільки сам чоловік Дорофєєвої, але також і його колеги, згадуваний у пісні "110-річний" Станіслав Боклан і Сергій Бабкін.
Користувачі бурхливо обговорюють побачене:
"Ця пародія занадто крута, щоб бути правдою!"
"ВКВ! я пишаюся, що живу з вами в одній епосі!!!! тільки Ви так можете - одночасно змусити реготати, як дітей, і багатозначно посміхнутися, як мудреців! ваші виступи в стилі капусника завжди досягають високої тетральності, як на мене!!!"
"Пародія просто вогонь!!! Круто, смішно! Спасибі за сльози від сміху!!! 👍👍👍👍👍"
Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес видав цілу тираду про дівчаток з вусами
А ще Politeka повідомляла, що чоловік Дорофєєвої Дантес поділився з усіма своїм бажанням