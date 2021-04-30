Відомий український ведучий шоу" Холостяк " і " Холостячка", Григорій Решетник, показав українцям себе нового

Як інформує Politeka.net, телеведучий відправився з дружиною Христиною і трьома синами на відпочинок. Новим кадром з сонячних Мальдів Решетник поділився на своїй сторінці в Іnstagram і ошелешив змінами. Виявляється, Гриша вирішив поекспериментувати зі своєю зовнішністю і поголив свою фірмову бороду.

"Добрий день, ну що, ви готові до прем'єри? Тоді, зустрічайте, спеціально для вас Григорій Решетник без бороди. Рідні не впізнають, дружина каже, де чоловік, але раз на рік можна", - поділився Григорій відчуттями після гоління.

Ведучий "Холостяка" показав відео, як він зі своєю красунею-дружиною гуляють по білому піску і здивував новим іміджем.

"Good Morning☺️", - написав він під відео, додавши особистий хештег Гриша без бороди.

Відзначимо, зміни в зовнішності ведучого викликали просто захват і масу емоцій.

"Як в мультику" а Вашу маму і тут і там показують": -)".

"Одразу + 10кг)) але чому б ні))".

" Гарний мужчинка😍 🔥❤️👏".

"Гриша вам так пасує без бороди!!!🙌👏".

"На Кобзона схожий😂 😂 😂 😂 😂".

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