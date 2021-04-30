Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розбурхала сміливою фотосесією і раптовим одкровенням

Як передає Politeka.net, 35-річна актриса опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в шовковій блузі кольору пудра з пікантною "родзинкою" - зірка була без нижньої білизни, дозволивши фанатам насолодитися спокусливими вигинами й округлостями.

Яскраво нафарбована Анна з розпущеним волоссям прийняла млосні пози на кадрах, заговоривши в підписі про те, що приносить їй задоволення та про що вона мріє.

"А я просто хочу жити! Отримувати задоволення від життя! Я не хочу нікому нічого доводити, переконувати і виправдовувати очікування. Не хочу витрачати час на спілкування з тими, хто мені неприємний... Я хочу жити своїм сьогоденням. Радіти кожному моменту, кожній посмішці своїх дітей або простому перехожому, кожному дню, незалежно від того, сонячний він чи дощовий. Радіти абсолютно кожному своєму досвіду! Чи це операція, чи важкі обставини. Це все моє і для мене. А тому найкраще, що могло зі мною статися. І взагалі дуже люблю фразу: "Нічого не буває з нами, все трапляється для нас"!", - Саліванчук здивувала емоційним сплеском.

Як відомо, актрисі недавно провели складну операцію на хребті з видалення шийної грижі. Проблеми з шиєю у неї виникли ще десять років тому після падіння з коня. Зараз Анна проходить болісний процес відновлення, але намагається не падати духом.



Користувачі підтримали зірку в коментарях: "Ух як 🙌"; "Навіщо тоді кофти, можна взагалі голою"; "золоті слова 🔥"; "Груди просто фантастика❤️"; "Блиск✨"; "Ех Вєра, Вєра, ти не тільки в серіалі крута, але й в житті❤️".

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