Відомий український співак Дзідзьо (Михайло Хома), який розлучається зі співачкою SLAVIA (Ярослава), показав себе в гримерці

Як пише Politeka.net, днями зіркова пара вирішила оголосити про розлучення. Як можна зрозуміти дружину Михайла-Ярославу, красуня намагалася зберегти шлюб до останнього, але втрачала свою ідентичність, адже не займалася творчістю, а допомагала тільки чоловікові.





"Сивий-сивий", - підписав ролик співак.

Цього разу Дзідзьо опублікував ролик в Тікток, в якому здався в досить цікавому образі. У Михайла була пишна сива борода і волосся, а також чоловікові загримували обличчя. Хома заспівав у короткому ролику, вразивши фанатів:

"Дуже класно співаєш"," Привіт"," Можете передати привіт моїй племінниці Насті, вона дуже любить вас і вона знає ваші пісні на пам'ять, хоча їй три роки"," Привіт, Я люблю тебе слухати, ти класний", " Дзідзьо, коли фільм і як назва?", "Вау, Привіт".

Ми писали, що відомий український співак Дзідзьо вирішив залякати українців, показавши їм непривабливу сторону зйомок у кіно.

Музикант, який також знімається у фільмах, опублікував відео, на якому показав «небезпеки» гриму. Так, на кадрах з нього знімають штучну шкіру. Судячи з усього, вона потрібна була для» старіння " особи артиста.

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