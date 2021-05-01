Відомий український співак Дзідзьо (Михайло Хома), який розлучається зі співачкою SLAVIA (Ярослава), показав себе в гримерці
Як пише Politeka.net, днями зіркова пара вирішила оголосити про розлучення. Як можна зрозуміти дружину Михайла-Ярославу, красуня намагалася зберегти шлюб до останнього, але втрачала свою ідентичність, адже не займалася творчістю, а допомагала тільки чоловікові.
"Сивий-сивий", - підписав ролик співак.
Цього разу Дзідзьо опублікував ролик в Тікток, в якому здався в досить цікавому образі. У Михайла була пишна сива борода і волосся, а також чоловікові загримували обличчя. Хома заспівав у короткому ролику, вразивши фанатів:
"Дуже класно співаєш"," Привіт"," Можете передати привіт моїй племінниці Насті, вона дуже любить вас і вона знає ваші пісні на пам'ять, хоча їй три роки"," Привіт, Я люблю тебе слухати, ти класний", " Дзідзьо, коли фільм і як назва?", "Вау, Привіт".
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Ми писали, що відомий український співак Дзідзьо вирішив залякати українців, показавши їм непривабливу сторону зйомок у кіно.
Музикант, який також знімається у фільмах, опублікував відео, на якому показав «небезпеки» гриму. Так, на кадрах з нього знімають штучну шкіру. Судячи з усього, вона потрібна була для» старіння " особи артиста.
Нагадаємо, Slavia видала нову порцію одкровень про життя і розлучення з Дзідзьо
Також Politeka писала, що" таємна дружина " Дзідзьо розговорилася після 20 років стосунків
А ще Politeka повідомляла, що розлучається Дзідзьо покрився зморшками і посивів, нова "зовнішність" лякає