Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець здивувала змінами в зовнішності

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса гумористичного жанру Олена Кравець, яка все життя працює в Студії "Квартал 95", нещодавно здивувала українців заявою, що скоро вона з'явиться в новому проекті. А тепер гумориста змінила ще й зовнішність-вона "психанула" і зробила коротку стрижку. Знімок Олени в новому образі опублікували на сторінці "Кварталу 95", а також вона показала їх у своєму мікроблозі.

На новому фото Кравець сфотографувала себе в машині, схоже, як тільки вийшла від перукаря. Перед камерою вона з'явилася в темній строкатій блузці з квітковим принтом, поверх якої накинула темну курточку. Її волосся в короткій стрижці-розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і задоволений вигляд.

У підписі до кадру йдеться: "Як вам новий весняний образ нашої чарівної Олени Кравець?". Користувачі не пройшли повз і почали активно обговорювати новий образ актриси, правда деякі вважають, що з більш довгим волоссям зірці було краще. "Було краще!", "З довгими краще", "Раніше було ефектніше", "Стала молодшою", "Раніше було краще", "Молодить, дуже красиво", "Коротка стрижка завжди додає вік. Тому, не треба було", "Хороша! Відразу не дізналася, розбагатієш", - пишуть в коментарях до фото Кравець.

Нагадаємо, Олена Кравець кардинально змінила імідж після відходу з "жіночого кварталу": "мінус 10 за паспортом".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець в просторому вбранні оголосила про важливі зміни в житті: "Ну все, вже можна".

Також Politeka писала, Олена Кравець влаштувалася на нову роботу, що відомо: "Краще б вона повернулася в жіночий квартал".