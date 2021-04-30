Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко емоційно відреагував на звістку про те, хто стане головною героїнею нового сезону проекту

Як повідомляє Politeka.net, напередодні творці шоу розкрили секрет, що в другому сезоні головною українською холостячкою стала співачка, композитор, представниця України на Євробаченні-2013 і переможниця шоу «Маска» Злата Огневич.

Олексій Тригубенко, який в першому сезоні боровся за серце актриси Ксенії Мішиної, не зміг обійти своєю увагою таку звістку.

"Моє обличчя, коли дізнався, що Злата Огневич буде холостячкою в новому сезоні. Можна заявку подати на участь?" - написав він і показав емоційне Селфі.

Зазначимо, що українці обговорювали різні кандидатури на роль другої холостячки. У шоу хотіли бачити Лесю Нікітюк, Тіну Кароль або Аліну Гросу.

Нагадаємо, що у фіналі першого сезону «Холостячки» Ксенія Мішина віддала перевагу Олександру Еллерту.

Відкинутий Олексій Тригубенко розповідав, що після шоу не спілкується з Ксенією. Також він зізнавався, що переживав через такий фінал проекту. Щоб відволіктися, Олексію довелося з головою поринути в роботу.

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