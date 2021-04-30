Українська дизайнерка і подруга Насті Каменських Анна Андрійчук після новини про її розлучення зі співаком Олексієм Завгороднім (Позитивом) розповіла про кохання

Колишній соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній і дизайнер Анна Андрійчук стали будувати відносини, коли обом було всього по 15 років, повідомляє Politeka.net. Обидва одружилися у 2013 році. На жаль, пара вирішила розлучитися.

Анна знімається в шоу Насті Каменських "Девочки рулят" , в якому зізналася, що рішення про розірвання шлюбу далося їй дуже нелегко. Дівчина навіть викинула кільце.

Кілька годин тому дизайнерка опублікувала пост, де міркувала про кохання.

"Відпускати минуле потрібно з любов'ю і вдячністю за те, що призвело до себе справжньої, а це величезна нагорода 🕊", - написала Андрійчук, підкріпивши фото, зроблене на пляжі в романтичній обстановці - під час заходу.

За три години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Жінка не йде в нікуди...❤ ️ ", "Шалено любимо❤️ у тебе все вийде🔥", " Молодчинка❤️❤️❤️", " Насичуйся енергією, любов'ю до життя. У тебе прекрасне добре серце а це 100% щастя вже. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Боже як красиво😍 😍", "що не робиться, все на краще. Все ще буде 🔥. Всьому свій час !!", "Давно вже потрібно було відпускати 👏", Ганнуся, ти сильна❤️ у тебе все вийде 🙏 і все буде добре 🥰 дякую за твою щирість💞", - написали користувачі мережі.

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