У мережі з'явилося цікаве фото Дана Балана, яке викликало бурхливу реакцію фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, якому приписують тривалий роман з українською зіркою Тіною Кароль, не дуже активний в мережі і не розкриває подробиці свого особистого життя. Але у нього є свій фан-клуб, учасники якого ведуть сторінки в соцмережах і викладають цікаві фото і відео з життя свого кумира. Так, нещодавно одній з на фан-сторінці, присвячених артисту опублікували незвичайне відео, в якому можна помітити, як красиво Дан вміє танцювати.

У ролику можна побачити не тільки Балана, але і відому російську співачку Люсю Чеботіну, з якою молдаван свого часу випустив спільний трек і зняв кліп на пісню "Бальзам". Власне, це відео і є фрагмент кліпу артистів. У ньому Дан Балан і Люся запально танцюють, фліртують і навіть цілуються, але є там і інші дівчата, мабуть, з шоу-балету. З ними і з Чеботіною, судячи з кадрів, Балан здорово повеселився.

У підписі до публікації йдеться: "Сьогодні виповнюється 2 роки кліпу "Balzam". Спільна робота Дана Балана і @lusia_chebotina на # YouTube набрала майже 45 мільйонів переглядів". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію на фан-сторінці, відзначаючи, як їм подобається цей кліп. "Класна робота", "Дан божеволіє зі своїми дамами", "Класно! Вітаю", "Оооооо вітаю!", "Данчик", "Добрий день! Як прекрасно!", "Класно вийшло", "Обожнюю цей кліп", - пишуть користувачі в коментарях до відео.

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